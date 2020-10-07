Генсек НАТО раскритиковал Минск за сокращение числа европейских дипломатов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг критически отнёсся к призыву Минска сократить в стране число польских и литовских дипломатов. Этот шага глава альянса назвал «безосновательным».
Сокращение дипломатического присутствия в стране двух европейских государств не имеет смысла, так как НАТО поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии,
Мы выражаем сожаление по этому поводу. Союзники по НАТО призывают Минск пересмотреть свое решение, — заявил генсек североатлантического альянса.
Поводом для критики стало предложение Минска в адрес Вильнюса и Варшавы привести к паритету с белорусскими численность их дипломатов. Причиной стала поддержка Польшей и Литвой представителей белорусской оппозиции.
Литва должна сократить количество своих дипломатов в Белоруссии с 25 до 14, Польша — с 50 до 18. Минск из указанных стран отзывает своих послов под предлогом консультаций. Изначально Польша и Литва отказались сокращать число своих дипломатов в Белоруссии, но после всё же отозвали их «для консультаций».
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Латвии приняли решение отозвать посла из Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.
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