Генсек НАТО раскритиковал Минск за сокращение числа европейских дипломатов

https://static.news.ru/photo/5d66cabc-08dd-11eb-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг критически отнёсся к призыву Минска сократить в стране число польских и литовских дипломатов. Этот шага глава альянса назвал «безосновательным».

Сокращение дипломатического присутствия в стране двух европейских государств не имеет смысла, так как НАТО поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии, приводит мнение Столтенберга, высказанное в ходе пресс-конференции, РИА Новости.

Мы выражаем сожаление по этому поводу. Союзники по НАТО призывают Минск пересмотреть свое решение, — заявил генсек североатлантического альянса.

Поводом для критики стало предложение Минска в адрес Вильнюса и Варшавы привести к паритету с белорусскими численность их дипломатов. Причиной стала поддержка Польшей и Литвой представителей белорусской оппозиции.

Литва должна сократить количество своих дипломатов в Белоруссии с 25 до 14, Польша — с 50 до 18. Минск из указанных стран отзывает своих послов под предлогом консультаций. Изначально Польша и Литва отказались сокращать число своих дипломатов в Белоруссии, но после всё же отозвали их «для консультаций».

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Латвии приняли решение отозвать посла из Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.