Генсек НАТО призвал Россию пересмотреть статусы Абхазии и Южной Осетии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь обратился к властям России с призывом пересмотреть позицию по статусу Абхазии и Южной Осетии, а также вывести вооружённые силы с этих территорий.
НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах. Мы призываем Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести войска, — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, сообщает «Эхо Кавказа».
Также генсек НАТО призвал Грузию ускорить проведение реформ в рамках подготовки к вступлению страны в Североатлантический альянс.
Я призываю Грузию использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в альянсе, — подчеркнул Столтенберг.
Как ранее писал NEWS.ru, в Генштабе ВС России обвинили представителей США и НАТО в том, что они игнорируют предложения России уточнить соглашения по предотвращению опасной военной деятельности на море и в воздухе.