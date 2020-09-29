Генсек НАТО призвал Россию пересмотреть статусы Абхазии и Южной Осетии

https://static.news.ru/photo/a58bb1ac-0240-11eb-a79a-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Marquardt,Christian/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь обратился к властям России с призывом пересмотреть позицию по статусу Абхазии и Южной Осетии, а также вывести вооружённые силы с этих территорий.

НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах. Мы призываем Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести войска, — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, сообщает «Эхо Кавказа».

Также генсек НАТО призвал Грузию ускорить проведение реформ в рамках подготовки к вступлению страны в Североатлантический альянс.

Я призываю Грузию использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в альянсе, — подчеркнул Столтенберг.

Как ранее писал NEWS.ru, в Генштабе ВС России обвинили представителей США и НАТО в том, что они игнорируют предложения России уточнить соглашения по предотвращению опасной военной деятельности на море и в воздухе.