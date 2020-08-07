Генконсульство заявило, что россиян не было на борту жестко севшего самолёт

Россиян не было среди пассажиров самолета авиакомпании Air India Express, совершившего жесткую посадку в городе Кожикоде в штате Керала.
Об этом
В соцсетях департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ ранее появилась информация, что сотрудники генконсульства России в индийском городе Ченнаи выясняют, были ли россияне на борту совершившего жесткую посадку самолёта в Кожикоде.
Как писал NEWS.ru, при жёсткой посадке самолёта Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде ранены 120 человек, а жертвами ЧП стали 14 находившихся на борту.
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