Гейтс допустил встречу с талибами ради решения проблемы полиомиелита Гейтс допустил встречу с талибами ради решения проблемы полиомиелита в Афганистане

Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Билл Гейтс

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс допустил возможность встречи с представителями движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), чтобы помочь жителям Афганистана справиться с полиомиелитом. Об этом он сообщил в интервью газете Telegraph. По его словам, партнеры его фонда уже встречались с представителями движения.

Если честно, я не знаю, является ли этот вопрос щекотливым. Я сделаю все, что угодно, чтобы помочь кампании по борьбе с полиомиелитом, — сказал Гейтс.

Он признался, что партнеры фонда Bill & Melinda Gates Foundation уже встречались с талибами в Катаре. Гейтс приветствовал решение представителей движения сохранить на посту прежнего министра здравоохранения, который, как полагает миллиардер, «вполне умелый». Однако он констатироал, что мировые лидеры не относятся серьезно к угрозе заболевания.

Мир довольно-таки отвлечен, и на подготовку к пандемиям не тратится так много энергии, как я ожидал, — заявил Гейтс.

Ранее Билл Гейтс сообщил, что в ближайшие 20 лет мир ждёт ещё одна пандемия. Вероятность ее наступления он оценил в 50%. Миллиардер предложил бороться с болезнями путём создания «глобальной группы реагирования и мобилизации при эпидемиях». По задумке Гейтса, она будет действовать по аналогии с пожарными.