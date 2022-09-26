FT страны Запада описали России свой ответ на «ядерный удар» по Украине FT: Запад готов ответить обычным оружием в случае ядерного удара России по Украине

Фото: shutterstock.com

Газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. По данным издания, ответ военного характера не обязательно будет ядерным.

Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию, — подчеркивается в публикации.

Один из собеседников FT указал на то, что Запад и Россия имеют разное понимание «красных линий» в складывающейся ситуации. Свою позицию в частном порядке передали Москве страны-члены НАТО, говорят три других источника газеты. По их словам, России описали масштаб ответных действий. «Угрозы возмездия станут лучшим сдерживающим фактором», считают на Западе.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружия на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Конкретные детали плана госсекретарь обсуждать не стал, добавив лишь, что тяжелыми последствия будут и для тех, кто использует ядерное оружие, «но также и для многих других».