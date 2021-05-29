FT: спрос на суперъяхты поставил рекорд во время пандемии

https://static.news.ru/photo/7cdc0b3e-02b5-11ea-b1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Seyfferth/imago-images.de/Global Look Press

Спрос на суперъяхты во всём мире вырос до рекордных показателей во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителей верфей, строящих такие суда.

Так, по словам генерального директора британской верфи Princess Yachts Энтони Шифера, с момента выхода из первого карантина летом 2020 года рынок суперъяхт переживает настоящий бум по сравнению с показателями до локдауна.

В свою очередь итальянский судопроизводитель Ferretti заявил о производстве 56 яхт в первом квартале 2021 года, что стало дня него рекордом и превысило любые прогнозы.

По информации FT, спрос на суперъяхты связан с тем, что состоятельные люди хотят больше времени проводить в море и таким образом избежать заражения и коронавирусных ограничений.

С коронавирусом люди осознали: твоя жизнь может моментально измениться. Их восприятие жизни изменилось, и они захотели ловить момент, — отметил гендиректор верфи Benetti Yachts Марко Валле.

При этом производители отмечают и обратную сторону сложившейся ситуации: антиковидные требования не позволяют верфям наверстать время, упущенное из-за локдауна. Кроме того, выросла стоимость сырья для строительства кораблей.

Ранее Tatler сообщал, что с начала 2021 года было продано 208 суперъяхт на общую сумму более 1 млрд фунтов стерлингов ($1,4 млрд). За тот же срок годом ранее был продан 131 корабль.



В феврале 2021 года сообщалось, что новая 145-метровая суперъяхта Solaris сойдёт со стапелей верфи Lloyd Werft в Германии для олигарха Романа Абрамовича. Судно уже называют яхтой года и считают, что оно произведёт фурор, когда будет спущено на воду.