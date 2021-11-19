Французы заговорили о союзе с Россией, разочаровавшись в НАТО

Читатели газеты Le Figaro негативно отреагировали на статью издания, в которой рассказывалось о «сосредоточении российских войск» у границы с Украиной. Позиция автора статьи их возмутила, как и его точка зрения, что НАТО не имеет отношения к обострению ситуации на востоке Европы.

В комментариях они даже предложили официальному Парижу поменять стратегического партнёра.

Давайте <...> выйдем из НАТО и начнём договариваться о стратегическом партнёрстве с Россией, нашим давним союзником, — написал один из пользователей.

Другой читатель с иронией оценил роль Североатлантического альянса в ситуации вокруг Украины.

Ну, конечно же, НАТО не делает ничего, что может спровоцировать конфликт с Россией, — сыронизировал он.

Ещё один пользователь попытался объяснить агрессивную политику Запада в отношении России.

Украина — яблоко раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать нам сблизиться с Россией в стратегическом плане, хотя это наша историческая стратегическая задача! — написал он.

Нашёлся и такой читатель, который призвал оставить украинцев в покое, чтобы они сами решили свои проблемы.

В будущем Украина должна воссоединиться с Россией, как когда-то ГДР объединилась с ФРГ, — считает француз.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о России. Она напомнила, что в новейшей истории источником агрессии, унёсшей миллионы жизней, становились именно страны НАТО. Так дипломат ответила на высказывание генсека, который ранее обвинил Россию в наращивании своей военной мощи и концентрации сил на границе с Украиной.