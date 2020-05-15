Главарь террористической группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (АКИМ, запрещена в РФ) Абдельмалек Друкдель был убит в Мали, сообщила в Twitter министр обороны Франции Флоранс Парли. На протяжении двух десятилетий он постоянно угрожал этой стране и лично был ответственен за десятки терактов. Однако не исключено, что джихадист, который начал свой путь с войны в Афганистане против СССР, был сдан своими — последнее время он выступал за переговоры с властями.

Флоранс Парли не сообщила подробностей операции и только отметила, что Друкдель был членом руководящего комитета центральной «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) и командовал группами боевиков в Северной Африке. Однако, по данным французских СМИ, миссия была осуществлена недалеко от границы с Алжиром в районе Талхандак: спецслужбы отслеживали местоположение боевиков с помощью беспилотников, а после удара одного БЛА с вертолётом были высажены группы спецназа. Помимо эмира АКИМ Абдельмалека Друкделя, было ликвидировано пять человек, один сдался без боя.

Абдельмалек Друкдель родился в 1970-м в пригороде Алжира. После окончания университета, где он получил образование инженера, присоединился к войне в Афганистане на стороне талибов («Талибан» запрещён в РФ): долгое время воевал против СССР и приобрёл известность как эксперт по взрывчатым веществам. По воспоминаниям очевидцев, был жёстким и целеустремлённым.

В 2004 году Абдельмалек Друкдель возглавил «Салафитскую группу проповеди и джихада» (GSPC): он сменил на этому посту Набиля Сахрауи, который был убит в боестолкновении с алжирскими военными. И хотя Сахрауи перед своей смертью объявлял о том, что GSPC вскоре станет частью «Аль-Каиды», именно при Друкделе — в 2006 году — она получила устойчивый статус франшизы. В сентябре 2006-го об этом официально объявил Айман Завахири (на тот момент ещё заместитель Усамы бен Ладена, сейчас — лидер центральной организации). Через два дня Друкдель заявил о союзе с «Аль-Каидой» и подтвердил верность структуры знаменитому террористическом бренду.

Абдельмалек Друкдель aljazeera.net

В 2007 году GSPC была реструктуризирована в «Аль-Каиду в странах исламского Магриба». По словам Друкделя, этот шаг был согласован лично с бен Ладеном, а советы он получал от своего наставника, который не дожил до этого времени, — иорданца Аль-Заркави. Последний, как и бен Ладен, был уничтожен США, однако его деятельность в Ираке привела к созданию нынешнего «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Считается, что Друкдель действовал в тесной связке с другим одиозным джихадистом-контрабандистом Мохтаром Белмохтаром, который также родился в Алжире, прошёл войну в Афганистане и получил увечье при неправильном обращении со взрывчаткой. Однако есть довольно много свидетельств конкуренции между ними: Белмохтар претендовал на лидерство после смерти Сахрауи, и именно подковёрной борьбой объяснялся его особый статус в «Аль-Каиде в странах исламского Магриба», где он командовал отдельной бригадой. Есть версии, что конкуренцией объясняются и активные вбросы против Белмохтара о том, что он вёл секретные переговоры со спецслужбами. Не исключено, что нынешняя ликвидация Друкделя также связана с «переговорами»: последнее время он активно выступал за диалог с властями и даже обмолвился об этом в нескольких обращениях. Он был одним из самых узнаваемых лидеров-джихадистов из-за множества видео, которые он записывал на протяжении двух десятилетий.

Друкдель как лидер организации и специалист-взрывник ответственен за многочисленные похищения, теракты и диверсии, включая нападения на отделение ООН в Алжире и похищение её сотрудников в Нигере. Французские спецслужбы заявляют, что смерть Друкделя может разрушить всю структуру «Аль-Каиды» в Сахеле, поскольку последнее время он пытался реорганизовать командную структуру и погасить конфликты АКИМ с «Исламским государством». Однако в этом есть большие сомнения: современные террористические структуры делают ставку на более-менее автономное существование своих ячеек и отрядов — без чёткой координации с «ядром». «Талибан» в Афганистане даже не ощутил смерть муллы Омара, которую его ближайшее окружение скрывало три года, а активность «Исламского государства» на Ближнем Востоке и в Африке не снижается, несмотря на ликвидацию аль-Багдади американским спецназом в 2019 году.