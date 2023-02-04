Флот Бразилии затопил свой единственный авианосец ВМС Бразилии затопили в Атлантике единственный списанный авианосец «Сан-Паулу»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военно-морские силы (ВМС) Бразилии затопили авианосец «Сан-Паулу», передает РИА Новости. Отмечается, что он уже был списан и дрейфовал в Атлантике.

Бразильским властям пришлось пойти на этот шаг, потому что местные власти запретили судну заходить во внутренние воды. Эксперты заявили, что есть большой риск того, что судно сядет на мель.

В результате авианосец затоплен в 350 километрах от берега, на глубине около пяти тысяч метров.

Верблюда, который насмерть затоптал сторожа охотничьей базы в Омской области, застрелили. По словам местной жительницы, с животным расправился один из жителей деревни, которого об этом попросили напуганные произошедшим инцидентом соседи.

Как пишет SHOT, после изучения записей с камер наблюдения выяснилось, что сторож ударил верблюда по морде. Родственники погибшего уверены, что это был не акт агрессии. Они считают, что охранник просто хотел отогнать верблюда от автомобилей, которые он принялся топтать.