https://static.news.ru/photo/4d56ca98-28df-11ea-80f2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин попал в список «50 людей десятилетия» по версии британской газеты Financial Times. Вместе с ним значатся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, французский лидер Эммануэль Макрон, экс-глава США Барак Обама и многие другие.

Всего в список попали 19 политических фигур, 22 бизнесмена и 10 человек, представляющих массовую культуру (шоу-бизнес, наука, спорт).

Кроме того, в список попал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. В 2016 году он уехал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как ранее писал NEWS.ru, фонд «Общественное мнение» провёл опрос, в результате которого выяснилось следующее: за 10 лет число россиян, которым важно услышать, что скажет в новогоднем телеобращении президент РФ, снизилось на 17%.