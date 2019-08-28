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Ограниченные возможности немецкой промышленности привели к срыву сроков поставки бундесверу армейской обуви. Так в Министерстве обороны Германии прокомментировали ситуацию со снабжением солдат ботинками.

Стандартный комплект включает в себя две пары тяжёлых ботинок и одну пару лёгких. Однако военнослужащим в 2019 году выдана лишь одна пара тяжёлой обуви. И то, досталось не всем — 160 тысяч пар при численности бундесвера в 183 тысячи. При этом лёгкие ботинки получила лишь 31 тысяча солдат, сообщает Die Welt .

Самолёты не летают, танки не ездят и пушки не стреляют. Оснащённость бундесвера плачевна. Оценка «условно готов к обороне» вполне подходит, — комментирует ситуацию издание.

Ранее News.ru сообщал, что в последнее время авиация бундесвера часто сталкивается с проблемами. Так, обнаружен дефект крепёжных болтов в боевых вертолётах Tiger. В качестве меры предосторожности решено временно отказаться от их эксплуатации. На данный момент ВС Германии располагают 53 такими вертолётами. Это уже третье за последнее время сообщение о ненадлежащем состоянии материально-технической базы бундесвера.