Express: Россия может потопить НАТО торпедами «Посейдон» в случае конфликта

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Океанская многоцелевая система «Посейдон»

Россия может устроить цунами странам Североатлантического альянса, в частности Британии, с помощью новейших ядерных торпед «Посейдон», заявил обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс. Он подчеркнул, что оружие производит минимум шума и маневрирует, что делает его перехват силами НАТО невозможным.

Российские ядерные торпеды <...> способны погрузить Великобританию в морскую пучину, — пишет Уолтерс.

В статье подчеркивается, что торпеда «Посейдон» способна нести ядерный заряд и преодолевать расстояния в тысячи миль для достижения цели. Каждая подводная лодка может иметь до шести таких торпед.

Экс-член Совета Федерации Франц Клинцевич ранее рассказал, что установленные на атомной подлодке «Белгород» ядерные торпеды «Посейдон» имеют практически неограниченный ресурс и могут залегать на дно на глубине 1000 метров. Он подчеркнул, что субмарина с такими торпедами, оснащенными ядерными энергоустановками, способна обеспечить стратегическую безопасность России.

Ранее в России изготовили первый боекомплект ядерных подводных беспилотников «Посейдон» для атомной подводной лодки специального назначения «Белгород». Боекомплект будет установлен в ближайшее время. Раздельные испытания основных узлов «Посейдона», в том числе ядерной энергетической установки, успешно завершились.