Евросоюз выделит €1 млрд на гуманитарную помощь Афганистану

Евросоюз заявил о готовности выделить пакет гуманитарной помощи Афганистану размером в €1 млрд, сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей официальной странице в Twitter. Помощь будет направлена жителям Афганистана после прихода к власти сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

По словам фон дер Ляйен, действовать необходимо очень быстро. Она отметила, что афганцы не должны расплачиваться за действия талибов. Поддержка предусмотрена для народа страны и соседних государств, помогающих Афганистану.

Мы должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить крупный гуманитарный и социально-экономический коллапс в Афганистане, — отметила фон дер Ляйен.

Из гуманитарной помощи €300 млн будут направлены на вакцинацию от коронавируса и защиту прав человека. Также не менее €200 млн направят на здравоохранение.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что талибы должны выполнять свои обещания по созданию инклюзивного правительства и борьбе с терроризмом. Он напомнил, что они ранее заявляли о намерении бороться с наркотрафиком. По мнению министра, НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить туда потоки афганских беженцев. Лавров отметил, что это целенаправленная попытка «разогреть» обстановку в регионе. Сейчас важно, чтобы вооружение Альянса в Афганистане не использовали в деструктивных целях.

16 августа движение «Талибан» окончательно захватило весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.