Евросоюз расширил санкции против Ирана

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Европейские политики внесли в санкционный список по Ирану ещё восемь человек и три организации. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Совет сегодня принял решение продлить свои ограничительные меры в ответ на серьёзные нарушения прав человека в Иране до 13 апреля 2022 года, — отмечается в заявлении.

Внесённые в санкционный список, по данным ЕС, играли роль в насильственном подавлении демонстраций в Иране в ноябре 2019 года.

В декабре 2020-го Белый дом внёс в санкционный список по Ирану гражданина Вьетнама и пять организаций, которые связаны с нефтегазовой сферой и зарегистрированы в ОАЭ, Вьетнаме и Китае. В начале 2021 года Минфин США ввёл санкции против 16 предприятий, которые сотрудничают с Тегераном. Большая часть этих компаний занимается производством стали.

Как писал NEWS.ru, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США готовы отменить часть введённых против Ирана санкций, которые противоречат Совместному всеобъемлющему плану действий. Он заявил, что Тегерану следует отказаться от максималистских требований, которые «ни к чему нас не приведут».