Европарламент заинтересовался оборонным сотрудничеством с Арменией Европарламент предложил Армении подать заявку на вступление в ЕС

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В Европарламенте на фоне пересмотра Арменией «членства в ОДКБ» решили наращивать с ней сотрудничество в обороне и укреплять отношения, говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге. Также Еревану предложили подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз.

Европарламент подтверждает острую необходимость укрепления сотрудничества ЕС с Арменией в сферах безопасности и обороны на фоне пересмотра Арменией своего членства в ОДКБ, — сказано в документе.

Депутаты также призвали Евросоюз положительно отреагировать на запрос Армении о поддержке через Европейский фонд мира и предложили Еревану рассмотреть возможность подачи заявки в кандидаты в ЕС. По их мнению, республика продолжит проведение последовательных реформ для укрепления демократии внутри страны. В Европарламенте посоветовали Армении проявлять «бдительность» в отношении возможного обхода санкций, так как Москва все еще имеет влияние на экономику Еревана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на его вопросы, касающиеся суверенной территории страны. Россия намерена продолжать контакты с Арменией и прояснять ситуацию насчет ее дальнейшего членства в Организации Договора о коллективной безопасности, ответил на его слова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.