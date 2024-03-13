В Кремле разберутся с ситуацией насчет членства Армении в ОДКБ Песков: Россия прояснит ситуацию с членством Армении в ОДКБ

Фото: kremlin.ru/Дмитрий Азаров, «Коммерсантъ»

Россия намерена продолжать контакты с Арменией и прояснять ситуацию насчет ее дальнейшего членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова премьера Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван покинет состав ОДКБ, если эта структура не исполнит обязательств и не признает свою зону ответственности. Песков отметил, что в рамках этого вопроса предстоит много работать, передает ТАСС.

Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр [Армении], — сказал он.

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, как в ОДКБ относятся к подобным заявлениям Пашиняна, указав на неуместность самой формулировки. По его словам, об этом нужно спрашивать у самой организации, а говорить от ее лица нецелесообразно.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, если эта структура не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенитета страны. По его словам, ОДКБ должна выполнить обязательства и признать свою зону ответственности.

До этого армянский премьер сообщил о способности Еревана нести службу в аэропорту Звартноц без участия российских пограничников. Он подчеркнул, что пограничная служба Армении уже достаточно опытна, чтобы самостоятельно контролировать объект. Пашинян также выразил РФ благодарность за продолжительную поддержку республики.