Пашинян поставил ультиматум ОДКБ Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит обязательства

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никол Пашинян

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если эта структура не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенитета страны, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, которые приводит РИА Новости, ОДКБ должна выполнить обязательства и признать свою зону ответственности.

Пашинян объяснил, что Армения получила от ОДКБ заверения о готовности разместить на границе страны с Азербайджаном миротворцев, но организация не «указала зону своей ответственности в республике». По его словам, у Еревана возникли вопросы касательно разночтений об определении «красной линии» ОДКБ на суверенной территории Армении.

Суверенную территорию Армении они [члены ОДКБ] не показали. И сегодня этот вопрос находится «на столе». Если ОДКБ ответит на этот вопрос и этот ответ будет соответствовать нашим представлениям, то это будет означать, что вопросы между Арменией и ОДКБ решены, со всеми вытекающими из этого последствиями. Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда — не могу сказать, — заявил Пашинян.

Ранее Никол Пашинян сообщил о способности Армении нести службу в аэропорту Звартноц без участия российских пограничников. Он подчеркнул, что пограничная служба Армении уже достаточно опытна, чтобы самостоятельно контролировать объект. Пашинян также выразил РФ благодарность за продолжительную поддержку республики.