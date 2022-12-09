«Это мерзко»: Лукашенко о заявлении Меркель о «Минске» Лукашенко назвал мерзкими слова Меркель о Минских соглашениях

Фото: kremlin

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время стать сильнее, мерзкими. В интервью телеканалу «Россия 24» он подчеркнул, что Меркель поступила мелко и она хочет быть в тренде.

Я Владимиру Владимировичу (президенту России Путину) свою точку зрения насчет этого высказал. Если бы это было так, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. То, как это есть на самом деле, не просто отвратительно, это мерзко. Я этого не ожидал, и президент России сказал, что не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Минские соглашения по Донбассу и позиция Меркель, как и других, в том числе бывшего президента Украины Петра Порошенко, тогда были очень серьезны. Он добавил, что после минских заседаний «весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали соглашения, прекратилась война и перестали гибнуть люди». Лукашенко подчеркнул, что все это позитивно оценивали.

По мнению Лукашенко, помимо желания «быть в тренде» со своей оценкой минских переговоров «Меркель не хочет, чтобы сегодня на фоне событий на Украине ее обвиняли в том, что она толкала Украину не туда, куда надо».

Она начинает оправдываться — мерзко и недостойно, лучше бы сидела и не вылазила. Этим она перечеркнула все то, что делала и для Германии, и для ЕС. А мы к ней относились серьезно. И Россия относилась серьезно. Но, как видите, ошиблись: она оказалась такой же мелкой, как и все сегодняшние лидеры Европы, — резюмировал Лукашенко.

Ранее Меркель назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Меркель о Минских соглашениях можно использовать как заявку на трибунал. По мнению Захаровой, в словах экс-канцлера ФРГ звучит «подлог как метод действия Запада». Дипломат заметила, что западные государства уже с 2015 года в ходе проведения многочасовых переговоров знали, что не станут исполнять Минские соглашения.