Эрдогану не удалось поднять свой рейтинг c помощью Айя-Софии

https://static.news.ru/photo/13681d68-d588-11ea-be8e-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

За действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готовы проголосовать только 38% граждан. Электорат с равнодушием встретил идею о смене статуса музея Святой Софии. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Жителей Турции больше интересует безработица, которая стала главной проблемой в связи с пандемией коронавируса. Более 2 миллионов граждан лишись заработка. Экономика государства показывает отрицательную динамику уже на протяжении 12 лет.

Эксперты считают, что религиозные и националистические круги оказывают на турецкого лидера серьёзное давление. Эрдоган, пытаясь угодить этим представителям электората, решил изменить статус музея.

Оппозиционные силы утверждают, что политик не сможет удержаться у власти. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который контролирует все силовые структуры, может претендовать на место главы государства. Однако пока эта информация никак не подтвердилась, пишет argumenti.ru.

Собор Святой Софии был открыт в 537 году и на протяжении более тысячи лет оставался самым большим храмом в христианском мире. Его высота составляет 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами храм был превращён в мечеть, а в 1935 году стал музеем.

Эрдоган 10 июля подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.

Турецкие власти отменили также постановление от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Ранее NEWS.ru писал, что верховный муфтий Египта Шауки Алям выступил против изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле. По его словам, превращение христианского храма в мечеть недопустимо. Он также отметил, что представители разных религий должны сохранять свои уникальные особенности.