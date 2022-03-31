Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Путиным и Зеленским

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости. Эрдоган подчеркнул, что планирует сделать это после возвращения из Узбекистана. По мнению президента Турции, в данный момент необходимо сконцентрироваться на вопросе временного прекращения обоюдного огня.

Я полон решимости провести переговоры как с господином Путиным, так и с господином Зеленским, как только вернусь [из Узбекистана]. На этих переговорах мы поблагодарим их обоих от себя и от имени моего народа и скажем: «Наша цель — собрать вас вместе как можно скорее». В этом контексте мы готовы принять у себя встречу на уровне глав государств. А пока очень важно обеспечить временное прекращение огня, — заявил глава Турции.

25 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины. Эрдоган рассказал Зеленскому, что на саммите лидеров НАТО он настаивал на поддержке территориальной неделимости Украины.

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились провести в Стамбуле следующий раунд очных переговоров между Москвой и Киевом по нормализации ситуации на Украине. Также Эрдоган сообщил Путину, что Турция продолжит содействовать установлению мира между Украиной и Россией.