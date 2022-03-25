Эрдоган провёл телефонные переговоры с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера. Сообщается, что главы двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины. Эрдоган рассказал Зеленскому, что на саммите лидеров НАТО он настаивал на поддержке территориальной неделимости Украины. Также Эрдоган рассказал лидерам политического блока НАТО о принципиальной политике эффективных дипломатических усилий, которых придерживается Турция.

В ходе переговоров обсуждалась ситуация на местах в российско-украинском конфликте и этап переговоров [между Россией и Украиной]. Эрдоган заявил, что на саммите лидеров НАТО он ещё раз подчеркнул поддержку территориальной целостности Украины, а также поделился с лидерами активной и принципиальной политикой и эффективными дипломатическими усилиями, которые проводит Турция. Эрдоган выразил уверенность, что Турция оказала всю помощь в этом процессе, — сказано в сообщении.

17 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. В частности, речь шла о переговорах Москвы и Киева по урегулированию. Особый акцент был сделан на гуманитарных вопросах.

Также Путин рассказал Эрдогану о ходе переговорного процесса с Киевом. В свою очередь в канцелярии Эрдогана сообщили, что Турция «сохраняет искренний подход, который она демонстрировала с самого начала, для обеспечения мира между Россией и Украиной».