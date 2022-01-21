Эрдоган заявил о готовности Турции помочь наладить отношения РФ и Украины

Турция готова к посредническим усилиям для урегулирования отношений между Россией и Украиной, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, военные действия между двумя странами станут серьёзным ударом по стабильности для всего региона, Анкара выступает против подобного рода напряжённости, сообщает агентство Анадолу.

Президент Турции не исключил визита в Москву с целью обсуждения напряжённости вокруг Украины. В то же время, Эрдоган напомнил, что собирается посетить Киев.

Сегодняшний уровень связей между Анкарой и Москвой — самый высокий в истории двусторонних отношений. С Украиной нас связывают также тесные политические, экономические, военные и культурные узы, — подытожил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что считает нереалистичной перспективу «вторжения» России на Украину, так как Украина — сильная страна, а чтобы РФ могла на это пойти, ей необходимо «пересмотреть ситуацию во всём мире».

Турецкий лидер также пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Анкару для урегулирования разногласий между сторонами. В пресс-службе турецкого лидера также подчеркнули, что будут держать контакт с Россией для предотвращения эскалации и недопущения военных действий.