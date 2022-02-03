Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию после поездки в Китай

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что российский лидер Владимир Путин прибудет с визитом в республику после поездки в Китай по случаю открытия зимних Олимпийских игр и переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Он также выразил надежду, что неспокойный период в отношениях между РФ и Украиной закончится, и подчеркнул, что готов содействовать этому, сообщает ТАСС.

Для нас неправильно наблюдать за негативными событиями между Россией и Украиной. Я надеюсь, что мы с успехом преодолеем этот неспокойный период между двумя странами, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер в очередной раз отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и Анкара готова внести свой вклад в установление атмосферы мира и доверия в регионе.

Ранее Эрдоган заявил, что пригласил Путина в Турцию и теперь ждёт ответа от Кремля. Визит российского лидера, по всей вероятности, обусловлен недавним заявлением турецкого президента о том, что он пригласил российского и украинского президентов для урегулирования разногласий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Путин непременно воспользуется недавно сделанным приглашением главы Эрдогана посетить страну. По его словам, это произойдёт вскоре после улучшения эпидемиологической обстановки и в соответствии с графиками деятельности глав обоих государств.