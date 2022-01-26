Эрдоган заявил о приглашении Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского президента Владимира Путина в Турцию и теперь ждёт ответа от Кремля. Визит российского лидера, по всей вероятности, обусловлен недавним заявлением турецкого президента о том, что он пригласил российского и украинского президентов для урегулирования разногласий. О приглашении Владимира Путина Эрдоган заявил в эфире телеканала NTV.

Мы пригласили президента России Владимира Путина в Турцию, ждём ответа, — сказал президент Турции.

Также Эрдоган сообщил о продолжении работы Анкары и Москвы по поставкам в Турцию российских ЗРК С-400. Политик добавил, что по этому вопросу шагов назад нет. Речь идёт о контракте на поставку четырёх дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму $2,5 млрд в 2017 году. Турецкая сторона получила ЗРК в 2019 году. Контрактом предполагалась покупка ещё одного полкового комплекта, что Эрдоган подтвердил в августе прошлого года.

Процесс продолжается, шагов назад нет. Мы сами решаем, что у кого покупаем. Предыстория наших поставок С-400 — это понимание, которое скрыто в нас самих, — сообщил турецкий лидер.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова к посредническим усилиям для урегулирования отношений между Россией и Украиной. о его словам, военные действия между двумя странами станут серьёзным ударом по стабильности для всего региона, Анкара выступает против подобного рода напряжённости.