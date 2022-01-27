Песков прокомментировал возможность визита президента Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин непременно воспользуется недавно сделанным приглашением главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить страну. По его словам, это произойдёт вскоре после улучшения эпидемиологической обстановки и в соответствии с графиками деятельности глав обоих государств, сообщает РИА Новости.

Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. <...> Как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением, — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского президента Владимира Путина в Турцию и теперь ждёт ответа от Кремля. Визит российского лидера, по всей вероятности, обусловлен недавним заявлением турецкого президента о том, что он пригласил российского и украинского президентов для урегулирования разногласий.

Также Эрдоган сообщил о продолжении работы Анкары и Москвы по поставкам в Турцию четырёх дивизионов российских ЗРК С-400 на сумму $2,5 млрд в 2017 году. Турецкая сторона получила ЗРК в 2019 году. Контрактом предполагалась покупка ещё одного полкового комплекта, что Эрдоган подтвердил в августе прошлого года.