Эрдоган: Турция пока не скажет Швеции и Финляндии «добро пожаловать в НАТО»

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Президент Турции Реджеп Эрдоган

Турецкие власти все еще не готовы одобрить заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает ТАСС. Эрдоган добавил, что Швеция и Финляндия по-прежнему поддерживают организации, признанные террористическими в Турции.

По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать «добро пожаловать в НАТО». То же самое касается и Финляндии, — отметил президент.

Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Турция выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за позиции этих стран по проблеме терроризма. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, других претензий у Турций к Хельсинки и Стокгольму нет.

Турция ранее поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО. В числе главных требований — поддержка Анкары в борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), а также замораживание активов и закрытие ассоциаций, связанных с терроризмом.