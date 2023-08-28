Эрдоган согласен на все форматы: в каком виде возобновится зерновая сделка Политологи считают, что Анкаре важно, чтобы в соглашении участвовала Москва

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

В Кремле заявили, что встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в ближайшее время. Во время их переговоров решится судьба зерновой сделки. В Турции хорошо понимают, что возобновление соглашения зависит от выполнения требований РФ. Вероятно, Анкара будет настаивать на возвращении к прежнему формату сделки. Согласится ли на это Москва и какие условия выдвигает Турция — в материале NEWS.ru.

Что известно о возможной встрече Путина и Эрдогана

По некоторой информации, Путин и Эрдоган должны встретиться в Сочи. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, вероятно, переговоры пройдут 8 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча «готовится весьма плотно», состоится скоро, о ее сроках будет своевременно объявлено.

«Обычно мы все-таки с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления о таких визитах», — заявил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган могут провести встречу в Москве. Как рассказал российский лидер в конце июля, он договорился о переговорах с турецким коллегой еще до майских президентских выборов, но потом было принято решение их перенести, чтобы избежать спекуляций на эту тему. Точную дату глава государства тогда не назвал.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Состоится ли встреча Путина и Эрдогана

Нет ни одного серьезного фактора, который может помешать встрече лидеров России и Турции, отметил в разговоре с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Конечно, если бы это был Симферополь или Севастополь — было бы куда более символично и значимо. Но турецкую позицию по этому вопросу мы хорошо знаем. Поэтому Сочи вполне приемлемая площадка для переговоров», — сказал политолог.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Как встреча Путина и Эрдогана повлияет на зерновую сделку

Предстоящие переговоры лидеров России и Турции определят будущее зерновой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, участвующий в процессе. По его информации, Турция и Организация Объединенных Наций (ООН) возлагают большие надежды на диалог двух президентов.

Как добавил источник, готовятся конкретные предложения, которые турецкая сторона будет обсуждать с участниками процесса.

Турецкие СМИ уже давно говорят о чрезвычайной важности встречи Путина и Эрдогана. Газета Milliyet писала, что если переговоры Москва — Анкара — ООН пройдут успешно, к ним может подключиться также Украина.

Какие сценарии для зерновой сделки рассматривают в Турции

Директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи считает, что прежний формат сделки наиболее безопасный и экономически оправданный, поэтому Анкара будет настаивать именно на нем. При этом, по мнению политолога, турецкие власти хорошо понимают переживания Москвы и постараются убедить ООН и западные страны удовлетворить ее требования.

Чтобы урегулировать ситуацию, в Анкаре обсуждают три сценария развития ситуации вокруг зерновой сделки. Как сообщала газета Yeni Şafak, первый из них оценивается «как самый плохой для всех». В случае если стороны не смогут договориться, в мире произойдет обострение продовольственного кризиса, что противоречит интересам России, Украины и США.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ключевой темой переговоров Путина и Эрдогана станет зерновая сделка

Второй сценарий предусматривает «односторонние действия и создание альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений». К примеру, Украина расширит поставки сельхозпродукции по реке Дунай или наземным путем в Европу.

Согласно третьему сценарию, зерновой коридор будет работать в прежнем формате после того, как будут устранены некоторые озабоченности России. Как утверждается в статье турецкого издания, это единственная опция, от которой выиграют все стороны и которая позволит предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Выполнит ли Запад требования Москвы

Москва вернется к зерновому соглашению, когда будут выполнены ее условия — российские зерновые удобрения будут поступать на мировой рынок, вернется традиционная схема страхования российских судов, которые будут перевозить эти грузы, Россельхозбанк будет подключен к SWIFT, отметил Денисов.

«Пока мы совершенно отчетливо видим, что никто не собирается и не в состоянии реализовать и разрешить эти проблемы. Как следствие этого, предпосылок для продления зерновой сделки сегодня просто не существует», — сказал Денисов.

С этим мнением согласен профессор кафедры мировых политических процессов факультета политологии МГИМО, эксперт клуба «Валдай» Олег Барабанов. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что позиция России не меняется, но ее условия вряд ли будут выполнены. По его мнению, Турция и Катар, вероятно, будут продвигать идею о параллельном российском импорте.

«Фактически мы наблюдаем поставки с Украины вне всяких рамок зерновой сделки. Во время обсуждений по этому вопросу речь может идти о восстановлении какого-то параллельного российского экспорта. Судя по всему, этим сейчас занимаются турки и катарцы», — сказал Барабанов.

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press Один из сценариев сделки предусматривает «односторонние действия и создание альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений»

Какие условия выдвигает Анкара

Для Турции приемлем любой формат возобновления зерновой сделки именно с участием России, главное, чтобы соглашение действительно работало, отметил в разговоре с NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. Он напомнил, что глава МИД Турции Хакан Фидан даже говорил об этом в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В Турции не мыслят зерновую сделку без участия России. Следовательно, соглашение может возобновиться не в первоначальном формате. Как минимум основные условия Москвы, скорее всего, будут выполнены. Все понимают, что с российской стороной нужно договариваться», — считает Дюрре.

Политолог пояснил, что стороны ужесточат контроль прохода судов с грузом. По его мнению, новые условия могут быть не очень выгодными для Турции. Дюрре, как и Денисов, настаивает на необходимости подключить Россельхозбанк к SWIFT.

Почему Россия вышла из зерновой сделки

О том, что договоренности по зерновой сделке прекратили действие, 17 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор», — пояснил представитель Кремля.

Тогда же Москва уведомила об этом Турцию, Украину и ООН. Путин ранее неоднократно обращал внимание, что условия сделки в отношении российской стороны не выполняются, несмотря на усилия ООН: Запад не устраняет барьеры для поставок на мировой рынок российских удобрений.

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