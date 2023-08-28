В Кремле заявили, что встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в ближайшее время. Во время их переговоров решится судьба зерновой сделки. В Турции хорошо понимают, что возобновление соглашения зависит от выполнения требований РФ. Вероятно, Анкара будет настаивать на возвращении к прежнему формату сделки. Согласится ли на это Москва и какие условия выдвигает Турция — в материале NEWS.ru.
Что известно о возможной встрече Путина и Эрдогана
По некоторой информации, Путин и Эрдоган должны встретиться в Сочи. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, вероятно, переговоры пройдут 8 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча «готовится весьма плотно», состоится скоро, о ее сроках будет своевременно объявлено.
«Обычно мы все-таки с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления о таких визитах», — заявил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган могут провести встречу в Москве. Как рассказал российский лидер в конце июля, он договорился о переговорах с турецким коллегой еще до майских президентских выборов, но потом было принято решение их перенести, чтобы избежать спекуляций на эту тему. Точную дату глава государства тогда не назвал.
Состоится ли встреча Путина и Эрдогана
Нет ни одного серьезного фактора, который может помешать встрече лидеров России и Турции, отметил в разговоре с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.
«Конечно, если бы это был Симферополь или Севастополь — было бы куда более символично и значимо. Но турецкую позицию по этому вопросу мы хорошо знаем. Поэтому Сочи вполне приемлемая площадка для переговоров», — сказал политолог.
Как встреча Путина и Эрдогана повлияет на зерновую сделку
Предстоящие переговоры лидеров России и Турции определят будущее зерновой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, участвующий в процессе. По его информации, Турция и Организация Объединенных Наций (ООН) возлагают большие надежды на диалог двух президентов.
Как добавил источник, готовятся конкретные предложения, которые турецкая сторона будет обсуждать с участниками процесса.
Турецкие СМИ уже давно говорят о чрезвычайной важности встречи Путина и Эрдогана. Газета Milliyet писала, что если переговоры Москва — Анкара — ООН пройдут успешно, к ним может подключиться также Украина.
Какие сценарии для зерновой сделки рассматривают в Турции
Директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи считает, что прежний формат сделки наиболее безопасный и экономически оправданный, поэтому Анкара будет настаивать именно на нем. При этом, по мнению политолога, турецкие власти хорошо понимают переживания Москвы и постараются убедить ООН и западные страны удовлетворить ее требования.
Чтобы урегулировать ситуацию, в Анкаре обсуждают три сценария развития ситуации вокруг зерновой сделки. Как сообщала газета Yeni Şafak, первый из них оценивается «как самый плохой для всех». В случае если стороны не смогут договориться, в мире произойдет обострение продовольственного кризиса, что противоречит интересам России, Украины и США.
Второй сценарий предусматривает «односторонние действия и создание альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений». К примеру, Украина расширит поставки сельхозпродукции по реке Дунай или наземным путем в Европу.
Согласно третьему сценарию, зерновой коридор будет работать в прежнем формате после того, как будут устранены некоторые озабоченности России. Как утверждается в статье турецкого издания, это единственная опция, от которой выиграют все стороны и которая позволит предотвратить глобальный продовольственный кризис.
Выполнит ли Запад требования Москвы
Москва вернется к зерновому соглашению, когда будут выполнены ее условия — российские зерновые удобрения будут поступать на мировой рынок, вернется традиционная схема страхования российских судов, которые будут перевозить эти грузы, Россельхозбанк будет подключен к SWIFT, отметил Денисов.
«Пока мы совершенно отчетливо видим, что никто не собирается и не в состоянии реализовать и разрешить эти проблемы. Как следствие этого, предпосылок для продления зерновой сделки сегодня просто не существует», — сказал Денисов.
С этим мнением согласен профессор кафедры мировых политических процессов факультета политологии МГИМО, эксперт клуба «Валдай» Олег Барабанов. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что позиция России не меняется, но ее условия вряд ли будут выполнены. По его мнению, Турция и Катар, вероятно, будут продвигать идею о параллельном российском импорте.
«Фактически мы наблюдаем поставки с Украины вне всяких рамок зерновой сделки. Во время обсуждений по этому вопросу речь может идти о восстановлении какого-то параллельного российского экспорта. Судя по всему, этим сейчас занимаются турки и катарцы», — сказал Барабанов.
Какие условия выдвигает Анкара
Для Турции приемлем любой формат возобновления зерновой сделки именно с участием России, главное, чтобы соглашение действительно работало, отметил в разговоре с NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. Он напомнил, что глава МИД Турции Хакан Фидан даже говорил об этом в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«В Турции не мыслят зерновую сделку без участия России. Следовательно, соглашение может возобновиться не в первоначальном формате. Как минимум основные условия Москвы, скорее всего, будут выполнены. Все понимают, что с российской стороной нужно договариваться», — считает Дюрре.
Политолог пояснил, что стороны ужесточат контроль прохода судов с грузом. По его мнению, новые условия могут быть не очень выгодными для Турции. Дюрре, как и Денисов, настаивает на необходимости подключить Россельхозбанк к SWIFT.
Почему Россия вышла из зерновой сделки
О том, что договоренности по зерновой сделке прекратили действие, 17 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор», — пояснил представитель Кремля.
Тогда же Москва уведомила об этом Турцию, Украину и ООН. Путин ранее неоднократно обращал внимание, что условия сделки в отношении российской стороны не выполняются, несмотря на усилия ООН: Запад не устраняет барьеры для поставок на мировой рынок российских удобрений.
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