Эрдоган считает, что организаторы беспорядков в США связаны с курдами

https://static.news.ru/photo/bc579ba6-a9c3-11ea-9e76-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI /Global Look Press

Организаторы расовых беспорядков в США могут быть связаны с Рабочей партией Курдистана. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своему американскому коллеге Дональду Трампу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя администрации Эрдогана, своими подозрениями турецкий лидер поделился в ходе телефонного разговора.

Президент поделился со своим собеседником опасениями, что элементы, стоящие за насилием и грабежами в США, имеют связи с террористической организацией РПК/YPG, действующей на севере Сирии, — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что два лидера договорились о продолжении тесного сотрудничества для достижения мира и стабильности в Ливии.

Как писал NEWS.ru, государственные СМИ в Турции напоминают администрации президента США о том, что левые активисты принимали участие в боях в Сирии на стороне курдских отрядов народной самообороны (YPG). Из этого следует, полагают они, что неправительственные формирования, которые продолжают действовать на северо-востоке Сирии, должны также быть включены в американский чёрный список.