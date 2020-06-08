Эрдоган считает, что организаторы беспорядков в США связаны с курдами

Организаторы расовых беспорядков в США могут быть связаны с Рабочей партией Курдистана. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своему американскому коллеге Дональду Трампу.
Как
Президент поделился со своим собеседником опасениями, что элементы, стоящие за насилием и грабежами в США, имеют связи с террористической организацией РПК/YPG, действующей на севере Сирии, — цитирует агентство сообщение.
Отмечается, что два лидера договорились о продолжении тесного сотрудничества для достижения мира и стабильности в Ливии.
Как писал NEWS.ru, государственные СМИ в Турции напоминают администрации президента США о том, что левые активисты принимали участие в боях в Сирии на стороне курдских отрядов народной самообороны (YPG). Из этого следует, полагают они, что неправительственные формирования, которые продолжают действовать на северо-востоке Сирии, должны также быть включены в американский чёрный список.
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