Турция разработает альтернативу «Миру» Эрдоган поручил министрам вместе с Москвой разработать альтернативу системе «Мир»

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам совместно с Москвой разработать альтернативу платежной системе «Мир», передает телеканал A Haber. Отмечается, что в ближайшие часы турецкий лидер будет обсуждать эту тему.

Министрам было поручено разработать с Москвой альтернативу платежной системе «Мир». Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности непосредственно министрами. В ближайшие часы Эрдоган обсудит эту тему, — отмечает телеканал.

Ранее крупнейший частный банк Турции İş Bankası остановил работу с системой «Мир». По информации турецких СМИ, такое решение последовало из-за опасений попасть под санкции Минфина США, который ранее заявил о последствиях для финансовых организаций, работающих с российской платежной системой. Также стало известно, что в Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир».

21 сентября сообщалось, что некоторые банки Вьетнама и Казахстана вслед за турецкими приостановили прием карт «Мир». Вьетнамский банк BIDV продолжит обслуживать Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, карты «Мир» в этом списке нет. Народный банк Казахстана «Халык банк» тоже перестал принимать карты «Мир». Российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.