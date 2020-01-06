https://static.news.ru/photo/43a9c276-321b-11ea-8cb2-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Гунеев/kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган, комментируя ситуацию с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани, отметил, что Анкара следит за происходящим в регионе. Он считает, что между США и Ираном растёт напряжённость.

Население Ирака — наши братья. Ирак сейчас находится под угрозой потери стабильности. Мы чувствительны к происходящему в стране, — отметил политик во время церемонии открытия «Турецкого потока».

Кроме того, турецкий лидер затронул энергетический вопрос. По его словам, Турция хочет стать глобальным энергетическим центром. Страна против напряжения, однако и против ущемления её интересов.

Ранее пресс-служба премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди сообщила, что Багдад получил официальное устное сообщение от Исламской Республики, что иранский ответ на убийство Касема Сулеймани начнётся в ближайшее время, однако без указания конкретных целей, писал NEWS.ru.