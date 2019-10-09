Фото: Сергей Булкин/News.ru

Секретное подразделение ГРУ, о котором сообщили западные СМИ, является курсами для обучения разведчиков. Речь идёт о войсковой части 29155, известной как 161-й учебный центр.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на бывшего сотрудника спецслужб, эти курсы существуют со времён СССР. Здесь военнослужащие совершенствуют навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других специальных дисциплинах. По словам собеседника...