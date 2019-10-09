Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой готовящаяся Анкарой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой.
В ходе беседы стороны отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения её суверенитета,
Ранее Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. Она получила название «Источник мира», писал News.ru.
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