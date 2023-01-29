Эрдоган допустил подключение Ирана к переговорам Турции, России и Сирии

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Реджеп Тайип Эрдоган

Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, России и Сирии на высшем уровне. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в турецком Биледжике. Трансляцию вел телеканал TRT.

Мы говорим: пусть Россия — Турция — Сирия объединятся в трио. Пусть Иран также присоединится, давайте проведем наши переговоры таким образом, и пусть в регионе наступит мир. Здесь мы тоже получаем результаты, — сказал Эрдоган.

Ранее политик сообщал о том, что он предложил российскому коллеге провести встречу глав трех государств, однако ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, министерств обороны и МИД.

Первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии состоялись в декабре 2022 года на территории РФ. В 2011 году в Сирии началась гражданская война, в ходе которой Анкара, ранее поддерживавшая тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С того времени отношения между двумя странами осложнились, однако в последнее время стороны заговорили о постепенной нормализации.

Ранее турецкий политик Этхем Санджак допустил выход Анкары из НАТО в течение шести месяцев. По его словам, к этому шагу страну подталкивают провокации Североатлантического альянса. В частности, Санджак указал на попытки НАТО настроить против Турции Грецию, а также втянуть в водоворот на Ближнем Востоке. Санджак также указал на то, что не менее 80% жителей Турции, согласно последним опросам, уверены, что США проводят враждебную и разрушительную политику в отношении республики.