Эпидемиологов из Греции попросили изучить возможность открытия ресторанов

https://static.news.ru/photo/bc7b41c8-9753-11ea-9328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Власти Греции обратились к специалистам из комитета здравоохранения с просьбой рассмотреть возможность открытия предприятий общественного питания с 25 мая.

Имеющийся на сегодня опыт показывает, что там, где мы открываем экономическую и социальную деятельность организованно и в соответствии с правилами здравоохранения, результаты являются положительными, — сказал журналистам осведомлённый источник.

Чиновник отметил, что отмена введённых из-за пандемии коронавируса ограничительных мер продолжается с ориентированием на эпидемиологические данные и мнения экспертов.

Ранее правительство Греции сообщило об условиях открытия туристического сезона в стране. Согласно новым правилам, туристы должны будут предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, перед тем как сесть в самолёт. Справка должна быть сделана не более чем за двое суток до вылета. Помимо этого, отели должны будут тщательно следить за состоянием туристов. Гостей с коронавирусом будут отправлять в специальные отели.

Как писал NEWS.ru, генеральный секретариат гражданской защиты Греции сообщил, что организованные пляжи, которые были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции, вновь откроют для посетителей из-за 30-градусной жары.