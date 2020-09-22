Эпидемиолог предсказал Украине коллапс из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/099747d8-fd28-11ea-aa6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что если украинские власти не решат вопрос с нехваткой мест в больницах для больных коронавирусом, то страну ждёт коллапс. По его словам, в худшем случае Украина столкнётся с проблемами, которые испытывала Италия в наиболее тяжёлые моменты пандемии.

Александрин считает, что важно не только создать коечный фонд, но и приспособить больницы для работы с тяжёлыми пациентами. Кроме того, «забыты» медики, которые не справляются с нагрузкой и увольняются, поскольку им платят «нищенские зарплаты».

Врачи не железные, это люди. У них тоже есть свои физические возможности. И из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток, — сказал врач в интервью порталу «Обозреватель».

Он подчеркнул, что социально значимые объекты — детские сады, школы, лечебные учреждения — так и не обеспечены хорошей вентиляцией, а значит, уязвимы перед коронавирусом. Страна не готова к новому учебному году, считает эпидемиолог. По его мнению, ответственность за ситуацию с распространением по стране инфекции должны нести все уровни власти.

За последние сутки на Украине заразились коронавирусом 2884 человека, скончались 59 человек. С начала пандемии в стране зарегистрировали 181 тыс. заболевших, умерли 3642 человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина вышла на второе место среди стран Европы по суточному приросту жертв коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Умершими от недуга за 20 сентября стали 26 граждан страны. На первой строчке находится Россия, на третьей — Румыния.