США не найдут замену российскому газу для европейцев в Катаре или где-то ещё, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков «ПолитРоссии». Катар не сможет обеспечить газом Европу, не прекратив сотрудничество с действующими партнёрами, объяснил он.

Катар экспортирует заметно меньшие объёмы газа, нежели Россия. При этом в Европу он поставляет лишь небольшую его часть — почти все потоки направлены на Азию, и речь в данном случае идёт о долгосрочных контрактах. Допустим, США через свои каналы обяжут катарцев перепрофилироваться на европейский рынок. Но в таком случае нужно решать этот вопрос с азиатскими клиентами, Китаем и Индией. А такое сегодня просто невозможно, — сказал Юшков.

Он добавил, что если пофантазировать и представить, как Катар отвернулся от Азии и та обратилась за газом к России, то потребуется расширять инфраструктуру. Это повысит стоимость поставок во всём мире, и на рынке произойдёт настоящая революция, которая ничем не закончится.

Ранее дипломатический источник NEWS.ru в эмирате заявил, что Катар вряд ли станет альтернативным поставщиком газа в Европу в случае вооружённого конфликта на Украине и дефицита энергоресурсов. Однако он обратил внимание на то, что эмират вполне способен покрыть потребности части европейского рынка, особенно если учесть катарские инвестиции в порты, которые дают возможность осуществлять поставки сырья как в Польшу, так и в Великобританию.