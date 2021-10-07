Эмир Дубая взломал телефон бывшей супруги

Высокий суд Лондона постановил, что эмир Дубая шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум взломал телефон бывшей жены, принцессы Хайи бинт аль-Хусейн. Он приказал следить за устройством с помощью шпионской программы Pegasus software. Об этом сообщает BBC News.

По данным суда, телефоны принцессы и её адвоката были взломаны в ходе судебного разбирательства об опекунстве над двумя детьми. Женщина сообщила, что после взлома чувствовала себя «преследуемой».

Шейх Мохаммед отрицает все обвинения. Он считает, что выводы суда основаны на доказательствах, которые ему не были раскрыты.

Программное обеспечение NSO Pegasus, часто называемое «шпионским ПО», позволяет отслеживать местоположение человека, использующего телефон, читать его СМС-сообщения, электронные письма, переписки в других приложениях, а также подслушивать телефонные звонки и получать доступ к списку контактов. Это даёт хакеру полный доступ ко всем данным человека.

В апреле 2019 года жена шейха Мохаммеда аль-Мактума сбежала от мужа в Европу вместе с сыном и дочерью. На отчаянный шаг принцессу толкнула раскрывшаяся правда о её супруге. Хайя узнала обо всех издевательствах, которым подверглась старшая дочь шейха. Испугавшись за себя и своих детей, она решилась во что бы то ни стало покинуть Объединённые Арабские Эмираты. Летом 2019 года появилась информация, что принцесса находится в Германии.