Гид: жители Танзании считают, что Путин — это Джеймс Бонд

https://static.news.ru/photo/5892f7ac-d74d-11ea-adad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Bieder/imageBROKER.com/Global Look Press

В Танзании, которой Россия возобновила авиасообщения в числе первых, весьма условно представляют, что такое Россия.

Об этом рассказала изданию Daily Storm рассказала менеджер местной турфирмы Moyo Africa Exploration Мария Булатникова.

Говорят, что у нас президент — Джеймс Бонд. Я их не разочаровываю, — цитирует её издание.

Кроме того, малообразованные жители страны считают, что «белые умеют все на свете», даже водить подводные лодки и что у каждого белого человека есть карточка, на которой «лежат деньги на яхту и недвижимость». Булатникова добавила, что если старое поколение танзанийцев ещё помнит СССР, а некоторые даже там учились, то современные жители страны имеют о России смутное представление и даже не смогут показать её на карте.

Россия начала с 1 августа постепенно возобновлять международное авиасообщение. Так, разрешены полёты в Абхазию. Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию. Рейсы выполняются из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позднее выяснилось, что для въезда в Танзанию потребуется справка об отсутствии COVID-19, а также специальная «декларацию здоровья», заполненная на борту самолета по прибытии.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, путешественников из РФ готовы принимать ещё в шести странах — Доминикане, Египте, Мексике, ОАЭ, а также на Кубе и Мальдивах. Он пояснил, что такая возможность появилась у россиян с открытием Турции, так как теперь они могут покупать билеты с пересадкой.