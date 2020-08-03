Экспертная группа ВОЗ завершила работу в КНР

https://static.news.ru/photo/06e6a3be-d57b-11ea-b6fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Chenlin/XinHua/Global Look Press

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пытавшаяся установить, является ли коронавирус COVID-19 животного происхождения, завершила свою работу в Китае.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, результаты этого исследования послужат основой для дальнейших изысканий, направленных на выяснение происхождения нового вируса.

Мы продолжаем изучать происхождение вируса, который вызывает COVID-19, — заявил гендиректор ВОЗ на брифинге в Женеве.

Учёные создали документ «об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ». Над ним будут работать эксперты КНР и других стран. Именно они установят происхождение нового заболевания, передаёт ТАСС.

Ранее сотрудники Института проблем передачи информации Российской академии наук (РАН) Александр и Юрий Панчины нашли необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Данные указывают на то, что эволюция приспособила вирус для жизни в организме летучих мышей не так давно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Общее число выявленных случаев коронавируса в мире перевалило за 18 миллионов. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всём мире подтверждены 18 019 472 случая заражения коронавирусом, 688 369 из них — с летальным исходом, 10 649 111 человек смогли успешно завершить лечение. Лидируют по числу зафиксированных случаев по-прежнему США — здесь выявлено 4 667 930 инфицированных. На втором месте — Бразилия. В этой стране коронавирусом заразились 2 733 677 человек. Третье место занимает Индия — 1 750 723 случая. Россия занимает четвёртую строчку.

Всего в стране за период пандемии выявлено 856 264 заболевших коронавирусом (+5394 за сутки), от инфекции вылечились 653 593 жителя России (+3420 за сутки).