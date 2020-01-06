https://static.news.ru/photo/601416fe-31f9-11ea-9db7-fa163e074e61_660.jpg Фото: iranian_rcs/twitter.com

Директор по международным операциям общества Красного Полумесяца Ирана Мансуре Багери считает, что опознать по останкам кого-либо из погибших при крушении украинского самолёта в Тегеране не удастся.

Я могу сказать, что [шансов опознать] нет. Перед крушением на борту произошёл большой пожар, — заявил РИА Новости Багери.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту, по разным данным, было 176–179 человек. Никто не выжил. Среди погибших граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

Украинская дипмиссия в Иране сообщила, что версия теракта при крушении Boeing 737 пока исключена. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя.

Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737. Украинская сторона также создала комиссию по расследованию причин случившегося. Также Киев формирует группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения, писал NEWS.ru.