Эксперт рассказал о сложностях подготовки ко второй волне пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/eaf917a8-acdb-11ea-a278-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан выступил с заявлением. По его словам, небольшой рост заболеваемости коронавирусом после спада не является второй волной.

Он подчеркнул, что большинство стран ещё не могут справиться с первой волной.

Некоторые страны в Европе, Юго-Восточной Азии и Северной Америке уже пережили пик инфекции и сейчас очень осторожно выходят из этой сложной ситуации. Некоторые вводили очень жесткие карантинные меры, некоторые смогли избежать этого. В некоторых странах, когда удалось установить контроль над распространением вируса, данные по заболеваемости были низкие, — цитирует его ТАСС.

Наибольшую проблему представляет поиск баланса между полной самоизоляцией и восстановлением нормальной жизни с экономикой.

Это дилемма общественного здравоохранения, и подходить к решению этого вопроса каждое правительство должно с большой осторожностью, — добавил Райан.

Эксперт считает, что необходимо рассматривать различные альтернативы. Также важно идентифицировать вспышки на локальном уровне.

Об этом легко говорить, этого очень сложно достигнуть, — завершил он.

NEWS.ru передавал ранее, что ВОЗ обеспокоена косвенными последствиями COVID на системы здравоохранения.