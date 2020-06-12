Эксперт рассказал о сложностях подготовки ко второй волне пандемии COVID-19

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан выступил с заявлением. По его словам, небольшой рост заболеваемости коронавирусом после спада не является второй волной.
Он подчеркнул, что большинство стран ещё не могут справиться с первой волной.
Некоторые страны в Европе, Юго-Восточной Азии и Северной Америке уже пережили пик инфекции и сейчас очень осторожно выходят из этой сложной ситуации. Некоторые вводили очень жесткие карантинные меры, некоторые смогли избежать этого. В некоторых странах, когда удалось установить контроль над распространением вируса, данные по заболеваемости были низкие, — цитирует его ТАСС.
Наибольшую проблему представляет поиск баланса между полной самоизоляцией и восстановлением нормальной жизни с экономикой.
Это дилемма общественного здравоохранения, и подходить к решению этого вопроса каждое правительство должно с большой осторожностью, — добавил Райан.
Эксперт считает, что необходимо рассматривать различные альтернативы. Также важно идентифицировать вспышки на локальном уровне.
Об этом легко говорить, этого очень сложно достигнуть, — завершил он.
NEWS.ru передавал ранее, что ВОЗ обеспокоена косвенными последствиями COVID на системы здравоохранения.