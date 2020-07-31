Эксперт рассказал о причинах письма Козака советнику Меркель

https://static.news.ru/photo/4347174c-d34d-11ea-8811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В Москве разочарованы отсутствием прогресса в политическом урегулировании ситуации в Донбассе и попытками руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака конвертировать прежние достижения в свой политический вес внутри страны, считает автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин.

Я думаю, что Россия не удовлетворена тем форматом, который сложился в переговорах с Украиной по донбасскому урегулированию, его политическая часть зашла в тупик. Стороны сейчас ищут какие-то новые форматы. Смогут ли найти — отдельный вопрос. Пока я не вижу вариантов, — сказал Скоркин NEWS.ru.

Так он прокомментировал опубликованное в украинских СМИ письмо замглавы администрации президента России Дмитрия Козака советнику канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором он говорил о бессмысленности встреч «нормандской четвёрки» на уровне политсоветников.

По словам эксперта, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине у Козака и Ермака наладился контакт, была надежда на разрядку в отношениях Москвы и Киева.

Ермак попытался конвертировать определённый успех в российско-украинских отношениях в свой собственный вес внутри Украины. Однако по факту не было сделано никаких конструктивных шагов, чем в Москве были разочарованы, — добавил собеседник портала.

Скоркин отметил, что пока сложно сказать, возможна ли замена Ермака на другого политика для переговоров с Россией.

Ермак занимает пост главы администрации Зеленского, пытается курировать внешнюю политику и перевести все процессы на себя. Я не знаю, что будет делать Украина, если с ним не будут разговаривать в Москве. Непонятно, в каком формате в Киеве могут поменять переговорщика. Сейчас Украина заменила своего представителя в Трёхсторонней контактной группе, но пока непонятно, что нового [Леонид] Кравчук может внести в этот процесс, — сказал он.

Эксперт не исключил взаимосвязи ухода Леонида Кучмы с поста главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу с письмом Козака советнику Меркель.

Возможно, это связано. Формально Кучма ушёл, потому что устал, он человек в возрасте. Но новый представитель Кравчук ещё старше. Всё выглядит не очень убедительно, — заключил Скоркин.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к новой встрече в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и ФРГ).