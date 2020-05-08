Эксперт о кораблях НАТО в Баренцевом море: демонстрируют силу

https://static.news.ru/photo/82d8f386-9120-11ea-b6e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/usnavyeurope

Заход кораблей НАТО в Баренцево море и манёвры у границ России являются желанием Альянса хоть как-то продемонстрировать «силу и готовность». Такого мнения придерживается военный эксперт Виктор Мураховский.

Он напомнил, что военные суда НАТО регулярно появляются в Чёрном море. Кроме того, в 2020 году Альянс запланировал учения у берегов Норвегии, но из-за пандемии COVID-19 они были отменены. Эксперт полагает, что появление флота НАТО в Баренцевом море призвано компенсировать срыв этих манёвров.

В интервью RNS Мураховский также отметил , что корабли Альянса действуют исключительно в международных водах и не допускают нарушения эксклюзивной экономической зоны РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, манёвры в условиях пандемии подчёркивают бессмысленность Альянса.