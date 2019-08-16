Главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко рассказал, что захваченные пиратами российские моряки могут выйти на свободу в течение одного–двух месяцев.
По его словам, всё зависит от успешности торгов, передаёт
Никогда трагических случаев ещё не было. Это чистейший бизнес... Как обычно, в течение месяца–двух выкупают, — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что по его данным, ведутся переговоры о выплате сотен тысяч долларов.
Уникальность этой ситуации состоит в территории, на которой произошёл захват — водах Камеруна.
То есть они забираются всё дальше и дальше <...> Это уже за рамки переступает, за несколько часов они напали на два судна, захватили 17 человек. За последние 15 лет не припомню нападений возле Камеруна, — отметил он.
Войтенко обратил внимание, что в территориальных водах Камеруна запрещено прохождение судов с вооружённой охраной. Это происшествие может привести к изменению таких правил, заключил он.
Ранее News.ru писал, что российские моряки, захваченные пиратами у побережья Камеруна, являются офицерами грузового судна «Мармалайта» — капитаном, старшим помощником и старшим механиком.