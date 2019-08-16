https://static.news.ru/photo/2630e6bc-c05f-11e9-a7e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: news.navy.mil

Главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко рассказал, что захваченные пиратами российские моряки могут выйти на свободу в течение одного–двух месяцев.

По его словам, всё зависит от успешности торгов, передаёт РИА Новости .

Никогда трагических случаев ещё не было. Это чистейший бизнес... Как обычно, в течение месяца–​двух выкупают, — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что по его данным, ведутся переговоры о выплате сотен тысяч долларов.

Уникальность этой ситуации состоит в территории, на которой произошёл захват — водах Камеруна.

То есть они забираются всё дальше и дальше <...> Это уже за рамки переступает, за несколько часов они напали на два судна, захватили 17 человек. За последние 15 лет не припомню нападений возле Камеруна, — отметил он.

Войтенко обратил внимание, что в территориальных водах Камеруна запрещено прохождение судов с вооружённой охраной. Это происшествие может привести к изменению таких правил, заключил он.

Ранее News.ru писал, что российские моряки, захваченные пиратами у побережья Камеруна, являются офицерами грузового судна «Мармалайта» — капитаном, старшим помощником и старшим механиком.