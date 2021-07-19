Эксперт назвал цели визита Эрдогана на Кипр

Историческая поездка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Северный Кипр призвана повысить политический и правовой статус администрации турок-киприотов. Об этом заявил NEWS.ru эксперт независимого исследовательского центра PRIO (Кипр) Зенонас Циаррас, параллельно заметив, что Анкара рассчитывает интегрировать Восточное Средиземноморье с его архитектурой энергетики и безопасности в своё геополитическое видение.

Циаррас, комментируя начавшуюся 19 июля поездку Эрдогана на остров, выразил уверенность, что турецкая политика медленно двигает парадигму кипрского урегулирования в сторону решения, основанного на сосуществовании двух государств. С одной стороны, президенту важно укрепить влияние своей страны в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), с другой — повысить политический и правовой статус администрации турок-киприотов, заметил собеседник NEWS.ru. Усиление турецкого присутствия позволит Анкаре выполнить свои региональные задачи.

В этом смысле увеличение числа военных объектов на острове — дронов и военно-морских баз — поддерживает стратегию передового базирования Турции, которая широко охватывает Ближний Восток, Кавказ, Центральную Азию и Африку. Другими словами, Кипр становится инструментом проецирования турецкой силы за рубежом, — пояснил Циаррас.

По словам эксперта, Анкара в то же время стремится усилить давление на Никосию и убедить её согласиться с подобным решением. Циаррас полагает, что повышение статуса ТРСК принесёт Турции территориальные, имущественные и экономические выгоды, в том числе в вопросе природного газа.

Посредством такого урегулирования Турция хочет интегрировать Восточное Средиземноморье с его архитектурой энергетики и безопасности в своё геополитическое видение и, таким образом, использовать его для подъёма по международной лестнице, — отметил собеседник NEWS.ru.

Визит турецкого лидера в ТРСК, который приурочен к 47-й годовщине вторжения войск Турции на Кипр, был анонсирован давно. Эрдоган обещал, что сделает 20 июля в ходе поездки важное заявление, которое станет сигналом для региона и всего мира.