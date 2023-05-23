Экс-советник Пентагона назвал условие ввода войск США на Украину Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил интервенцию США на Украину после поражения ВСУ

Фото: nato.int

США и их союзники по НАТО могут пойти на проведение военной операции на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, вмешательство американской армии возможно из-за нежелания Вашингтона признавать поражение Киева.

Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут ввести на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения, — заявил Макгрегор.

По словам американского полковника, в Вашингтоне сохраняются настроения в поддержку Киева.

Ранее Макгрегор допустил вероятность сценария, при котором в результате ответной атаки российских войск на контрнаступление ВСУ украинские города Харьков и Одесса войдут в состав России. Экс-советник главы Пентагона отметил, что не стал бы рассчитывать на внезапный блицкриг и ожидает, что ВС РФ будут действовать обдуманно и осторожно, максимально используя высокоточные дальнобойные ракеты и превосходство в воздухе.

В начале мая Макгрегор констатировал, что ВСУ не готовы к контрнаступлению. По его словам, армия Украины потеряла 90% военной техники, которая была поставлена Западом.