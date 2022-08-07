Экс-премьер Великобритании заявил о наступлении «зимы нищеты»

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Presss

Гордон Браун

Бывший премьер Великобритании Гордон Браун назвал чрезвычайный бюджет защитой от «зимы нищеты», с которой совсем скоро придется столкнутся британским семьям. Об этом он заявил The Guardian. Браун призвал Бориса Джонсона и кандидатов на пост премьера согласиться принять бюджет, иначе они рискуют «обречь миллионы людей на зиму нищеты».

Джонсон, Сунак и Трасс должны на этой неделе согласовать чрезвычайный бюджет. Если они этого не сделают, парламент должен быть отозван, чтобы заставить их сделать это, — заявил экс-премьер.

Издание отмечает, что более 4 миллионов домохозяйств (11,6 миллионов человек) тратят четверть своего чистого дохода на энергию. По мнению экономистов, инфляция в стране вырастет до 13 процентов, а зимой счета за электроэнергию в Великобритании могут превысить 3600 фунтов стерлингов в год.

Ранее газета The Sunday Times сообщила, что британцев попросили сократить время приема душа хотя бы на минуту, чтобы избежать дефицита воды. Сейчас в стране действует программа, в рамках которой каждый житель к 2050 году должен сократить ежедневное использование воды на четверть, с 145 до 110 литров в день.