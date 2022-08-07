В Британии жителей попросили экономить воду The Sunday Times: британцев попросили сократить время приема душа на минуту, чтобы избежать дефицита воды

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Чтобы избежать дефицита воды, британцев попросили сократить время приема душа хотя бы на минуту, сообщает газета The Sunday Times. Сейчас в стране действует программа, в рамках которой каждый житель к 2050 году должен сократить ежедневное использование воды на четверть, со 145 до 110 литров в день.

Политически это может быть непопулярно, но перед нами стоит простой выбор — либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на одну минуту меньше времени, — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам экспертов, через 25 лет в Британии возникнет потребность в наличии дополнительных 4 млрд литров воды в день для водоснабжения населения. В связи с этим местные власти решили построить резервуар для хранения воды, который планируют ввести в эксплуатацию к 2029 году.

Ранее газета Bild со ссылкой на результаты опроса INSA писала, что больше половины жителей Германии стали реже и быстрее мыться. Издание отмечает, что такое действие на немцев произвели постоянные призывы местных депутатов начать экономить на фоне дефицита в стране газа.