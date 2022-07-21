Bild: 62% немцев стали реже и быстрее мыться

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Больше половины жителей Германии стали реже и быстрее мыться, пишет газета Bild со ссылкой на результаты опроса INSA. Издание отмечает, что такое действие на немцев произвели постоянные призывы местных депутатов начать экономить на фоне дефицита в стране газа.

Призывы светофорной коалиции к экономии произвели впечатление на немцев! – говорится в материале.

Отмечается, что примерно 62% жителей Германии начали экономить воду в ванной и душе, при этом еще 35% никак не отреагировали на призывы и продолжили мыться, как и прежде.

Издание отмечает, что в первую очередь экономят избиратели партии «зеленых». Примерно треть из них стали мыться быстрее, чем до введения Европой антироссийских санкций. Еще столько же начали принимать душ гораздо реже, чем раньше.

Ранее стало известно, что в Германии запустили второй этап плана по сокращению потребления газа, об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, власти планируют представить «аукционную модель экономии», которая позволяет предприятиям отрасли снова закупать топливо, а также предусматривает систему вознаграждений за отказ от топлива.