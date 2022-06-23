Германия запустила второй этап плана по сокращению потребления газа

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

В Германии запустили второй этап плана по сокращению потребления газа, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, власти планируют представить «аукционную модель экономии», которая позволяет предприятиям отрасли снова закупать топливо, а также предусматривает систему вознаграждений за отказ от топлива.

Газ в Германии — дефицитный товар, — сказал министр.

В правительстве Германии опасаются того, что Россия может полностью прекратить поставки газа в страну в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток», сообщило ранее издание FT. Это подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона. Из-за проблем с «Северным потоком» импортеры вынуждены закупать недостающие объемы газа на спотовом рынке по более высоким ценам.