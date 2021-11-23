Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского диктатором

Президент Украины Владимир Зеленский превратил Cовет национальной безопасности и обороны (СНБО) в кaрательный орган и установил в стране правовой произвол, что свидетeльствует о его непрофессионализме и диктаторских замашках. Об этом зaявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «112 Украина».

Зеленский превратил СНБО в карательный орган, в орган внесудебных расправ — это грубейшее нарушение Конституции, и он совершил уголовное преступление, которое квалифицируется как превышение служебных полномочий. Конституция не наделяла его правом внесудебной расправы, — сказал он.

По словам Азарова, Украина стала страной бесправия, дикой диктатуры человека, который не понимает, в чём заключаются его обязанности. По словам экс-премьера, Зеленский сконцентрировал в своих руках практически необъятную власть, из-за чего теперь на Украине «кто угодно попадает под санкции, под аресты имущества, счетов» и без достаточных оснований для этого.

Азаров был вынужден покинуть страну после Евромайдана в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, и некоторым высшим чиновникам пришлось скрыться за границей.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило Азарову обвинение в государственной измене. Ему инкриминируют подготовку в 2010 году Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму. Сам Азаров назвал это политической расправой с оппонентом.